Este 2 de julio de 2026, las acciones de Banco de Sabadell (SAB) abren en el mercado español con un precio de 3.14 euros por unidad dentro del IBEX 35. Este valor se acompaña de un volumen de negociación de 411,160 acciones, lo que representa una variación del 0.77% en comparación con la jornada anterior.

La cotización de Banco de Sabadell S.A. comenzó con altibajos y algunos retrocesos, pero cerró con cuatro sesiones consecutivas al alza, resultando en un balance neto positivo y un impulso alcista a corto plazo.

Fuente: narrativas-es

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Banco de Sabadell fue del 8.22%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 27.75%. Esto indica que su comportamiento en el último período ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del año. Esta diferencia sugiere una reducción en la incertidumbre y unas condiciones más predecibles para los inversores en el corto plazo.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,18 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa asciende a 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos. Después de deducir todos los gastos operativos generales, la ganancia final se eleva a 1.83B, que se destina a un fondo de inversión.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es una entidad financiera española que cotiza en el Ibex 35, fundada en 1881. Su sede social está en Alicante, con centros corporativos en Barcelona y Sant Cugat del Vallès y opera en España y en el Reino Unido a través de TSB.

Se dedica a la banca minorista y de empresas, ofreciendo cuentas, pagos, préstamos e hipotecas, además de banca corporativa, privada y gestión de activos. Su línea de negocio se centra en pymes y empresas, con fuerte apuesta por la digitalización y una amplia red de oficinas y cajeros en España.