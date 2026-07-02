Este jueves, 2 de julio de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP)se negocian a 4,35 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 96.225. Esta cifra refleja una variación del 0,05% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Mapfre arrancó con alzas, encadenó luego tres caídas, tuvo un vaivén intermedio y remató con tres avances consecutivos, dejando un balance netamente alcista.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Mapfre durante la última semana

En la última semana, la volatilidad de Mapfre se situó en un 10.34%, lo que es notablemente inferior a la volatilidad anual del 20.86%. Esto indica que el comportamiento de Mapfre ha sido mucho más estable en el último año, ya que una volatilidad semanal más baja sugiere una menor cantidad de variaciones en su rendimiento a corto plazo en comparación con su tendencia anual.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,35 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final de la empresa se sitúa en 967.5M, que corresponde al fondo de inversión disponible.

La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora española que cotiza en el IBEX 35. Tiene su sede en Majadahonda (Madrid) y se dedica al seguro y reaseguro, con productos de vida, no vida, salud, autos y soluciones para particulares y empresas.

Su línea de negocio abarca seguros, reaseguros (a través de MAPFRE RE) y gestión del ahorro e inversión. Fundada en 1933, opera en más de 40 países, con una amplia red de distribución y millones de clientes, siendo referente en España y Latinoamérica.