Abrió una cadena estadounidense de outlets en la capital | Tiene 1600 m² de ropa con hasta un 60% de descuento

Una de las cadenas estadounidenses de outlets más emblemáticas del mundo ya llegó a la capital española. Justamente, TK Maxx, perteneciente al gigante The TJX Companies, ya tiene presencia en Madrid.

El 28 de mayo de 2026 abrió sus puertas la primera tienda de la marca en la Comunidad de Madrid, consolidando su expansión por España con un formato que promete revolucionar las compras de moda con grandes descuentos.

Abrió una cadena estadounidense de outlets en la capital | Tiene 1600 m² de ropa con hasta un 60% de descuento TK Maxx

Ubicación y características de la nueva tienda TK Maxx en Madrid

La tienda se encuentra en el Parque Comercial Álcora Plaza, en Alcorcón, muy cerca del conocido centro comercial X-Madrid. Dispone de más de 1600 m² (exactamente 1621 m²) distribuidos en una sola planta, lo que facilita una experiencia de compra cómoda y accesible.

Este espacio alberga miles de prendas y productos de primeras marcas nacionales e internacionales en las categorías de moda mujer, hombre y niño, calzado, accesorios, belleza y artículos para el hogar.

Los descuentos alcanzan hasta un 60% sobre el precio recomendado, gracias al modelo off-price que aprovecha excedentes de colecciones, cancelaciones de pedidos y lotes especiales.

¿Qué ofrece esta nueva cadena de outlet y cuál es su propuesta?

A diferencia de los outlets tradicionales, TK Maxx no trabaja con temporadas fijas de rebajas. Sus precios bajos son permanentes y el surtido se renueva varias veces por semana. Esto genera una experiencia de compra dinámica: nunca sabes exactamente qué encontrarás en tu próxima visita, lo que convierte cada recorrido en una auténtica “caza de tesoros”.

Abrió una cadena estadounidense de outlets en la capital | Tiene 1600 m² de ropa con hasta un 60% de descuento TK Maxx

Los clientes pueden descubrir marcas de renombre a precios muy competitivos sin esperar al Black Friday o a las rebajas de enero . Además, la tienda genera alrededor de 90 empleos directos, contribuyendo al tejido económico local de la zona sur de Madrid.

La exitosa llegada de TK Maxx a España

La apertura en Alcorcón es la segunda tienda de TK Maxx en España. La primera se inauguró el 19 de marzo de 2026 en el centro comercial Diagonal Mar de Barcelona, donde registró largas colas y gran acogida por parte del público.

Con esta segunda apertura, la cadena estadounidense acelera su apuesta por el mercado español. Su objetivo es claro: alcanzar cinco tiendas operativas antes de que finalice 2026, con tres aperturas adicionales previstas para los próximos meses. A medio plazo, TK Maxx planea llegar a más de 100 establecimientos en todo el país.

Esta expansión responde al interés de los consumidores españoles por un concepto probado en más de 740 tiendas en Europa (Reino Unido, Alemania, Polonia, entre otros), donde la combinación de calidad, marca y precio ha demostrado ser altamente exitosa.