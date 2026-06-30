Este martes, 30 de junio de 2026, elEuro y yuan cotiza a 7.7122 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,36%.

La cotización entre el Euro y el yuan se mantuvo casi estable en la última semana (0.04%), mientras que en el último año registró una variación de -8.11%, señalando una tendencia bajista de fondo.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda yuan ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. En los últimos dos días, se ha observado un incremento en su valor, lo que sugiere un fortalecimiento frente a otras divisas.

Este aumento puede ser indicativo de una recuperación en el mercado o de mejores expectativas económicas, lo que podría atraer más inversiones y confianza en la moneda a corto plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan es del 3.59%, mientras que la volatilidad anual ha sido del 6.08%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.