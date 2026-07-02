Este jueves, 2 de julio de 2026, en España, las acciones de Servicios Públicos Eléctricos Iberdrola (IBE)se negocian a 21,37 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 244.478. Esta cifra refleja una variación del -0,28% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, la cotización de Iberdrola S.A. alternó subidas y bajadas sin tendencia clara: tras un inicio débil, encadenó cuatro alzas y terminó con dos caídas, dejando un saldo equilibrado.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se ha situado en un 17.24%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones, dado que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 14.61%. Esto sugiere que, en el corto plazo, la acción de Iberdrola ha experimentado una mayor variabilidad en comparación con su estabilidad en el último año.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,84 euros el y un mínimo de 18,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos relacionados con la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final, después de deducir todos los gastos y obtener un fondo de inversión, es de 5.61B.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una compañía energética española del Ibex 35 con sede en Bilbao. Se dedica a la generación, transporte, distribución y comercialización de electricidad, con foco en energías renovables (eólica —incluida offshore—, solar e hidráulica) y en redes inteligentes.

Produce y suministra electricidad y soluciones energéticas; su negocio se organiza en Redes, Renovables y Clientes, además de proyectos de almacenamiento e hidrógeno verde. Opera en varios países mediante filiales como ScottishPower (Reino Unido), Avangrid (EE. UU.) y Neoenergia (Brasil) y es una de las mayores utilities del mundo por capitalización y apuesta por la transición energética.