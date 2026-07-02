Este jueves, 2 de julio de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF)se negocian a 3,49 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 385.782. Esta cifra refleja una variación del 0,96% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, la cotización de Telefónica mostró clara tendencia bajista: ocho descensos y dos avances, con repuntes puntuales a mitad y al final y balance global negativo.

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se ha situado en 16.86%, mientras que su volatilidad anual es de 24.76%. Dado que 16.86% es menor que 24.76%, se puede concluir que su comportamiento en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas en el último año.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,98 euros el y un mínimo de 3,14 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -49.00M, lo que indica que, tras deducir todos sus gastos, la empresa ha quedado con un fondo de inversión negativo.

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones, integrante del Ibex 35, con sede en el Distrito Telefónica (Madrid). Se dedica a ofrecer servicios fijos y móviles, banda ancha y TV de pago, opera infraestructuras de fibra y 5G y produce contenidos audiovisuales a través de Movistar Plus+.

Su línea de negocio cubre clientes residenciales y empresas (Telefónica Tech: cloud, ciberseguridad, IoT) bajo marcas como Movistar (España y Latinoamérica), O2 (Europa) y Vivo (Brasil). Fundada en 1924, tiene presencia destacada en Europa y Latinoamérica y es un actor clave en el despliegue de fibra y 5G en España.