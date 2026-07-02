Este jueves, 2 de julio de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN)se negocian a 12,09 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 1.086.568. Esta cifra refleja una variación del -0,18% en comparación con el día pasado.

La cotización de Banco Santander estuvo mixta en los últimos 10 días, con igual número de subidas y bajadas y un balance prácticamente plano. Tras un inicio débil, encadenó tres avances antes de un retroceso final, sugiriendo recuperación con volatilidad.

La variación del Banco Santander durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Banco Santander ha sido del 10.63%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual de 29.94%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, reflejando menos variaciones en comparación con el periodo anual.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,12 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que corresponde al fondo de inversión disponible tras deducir todos los gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una entidad financiera española con sede corporativa en Boadilla del Monte (Madrid) y domicilio social en Santander (Cantabria). Cotiza en el Ibex 35 y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros a particulares, pymes y grandes corporaciones.

Produce y comercializa productos financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión, seguros y soluciones de pago; sus líneas de negocio abarcan banca minorista, corporativa y de inversión, gestión de activos y wealth management. Fundado en 1857, tiene presencia relevante en Europa y América y es uno de los mayores bancos de la zona euro por activos y clientes.