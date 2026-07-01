ElEuro y yuan cotiza a 7.7158 CNY este miércoles, 1 de julio de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de -0,54% en relación con el último día.

En el mercado de Euro y yuan, la cotización avanzó 1% en la última semana, pero en el último año acumula una variación de -7.1%, señalando una tendencia bajista.

Fuente: narrativas-es

La variación del Euro y yuan en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda yuan ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días pasados, lo que indica un fortalecimiento en su valor frente a otras divisas. Este aumento contrasta con las fluctuaciones observadas en las jornadas anteriores, donde la moneda había tenido un comportamiento más incierto.

El incremento en la cotización sugiere una mayor confianza en la economía que respalda al yuan, lo que podría atraer más inversión extranjera y contribuir a la estabilidad económica del país.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, que se sitúa en 4.52%, es menor que la volatilidad anual del 6.09%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.