En la apertura de mercados de este miércoles, 13 de mayo de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en el IBEX 35 se negocian a 4,23 euros y registran un volumen de 100683 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,86% en comparación con el día pasado. En los últimos 10 días, la cotización de Mapfre mostró 5 subidas y 5 bajadas, sin jornadas planas; hubo alternancia frecuente y un cierre al alza, pero el balance general fue neutro. La volatilidad económica de la última semana de Mapfre se sitúa en un 18.38%, lo que es menor que la volatilidad anual de un 22.58%. Esto indica que el comportamiento de Mapfre en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, reflejando una menor variación en su desempeño en el corto plazo. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,63 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Mapfre es un grupo asegurador y reasegurador con sede en Majadahonda (Madrid). Diseña y distribuye seguros de auto, hogar, salud, vida-ahorro y pensiones, además de gestión de activos y servicios de asistencia. Su actividad se organiza en Seguros (No Vida y Vida), Reaseguro (MAPFRE RE) y gestión de inversiones (MAPFRE AM). Fundada en 1933, cotiza en el Ibex 35, es líder en España, tiene amplia presencia en Latinoamérica y destaca por la labor de Fundación MAPFRE y su compromiso con la sostenibilidad.