Este 12 de mayo de 2026, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) se abren en el IBEX 35 a un precio de 4.18 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 52,987 títulos. Esta cifra indica una variación del -1.13% respecto al día anterior, reflejando las fluctuaciones en el mercado bursátil español. La cotización de Mapfre alternó subidas y caídas en bloques de dos jornadas, sin sesiones planas, mostrando un rango lateral con saldo neto neutral y cierre del periodo a la baja. En la última semana, Mapfre ha presentado una volatilidad económica del 19.21%, que es menor que la volatilidad anual del 22.62%. Esto indica que su comportamiento en el corto plazo es mucho más estable en comparación con el año anterior, sugiriendo menos variaciones y una mayor predictibilidad en sus movimientos financieros recientes. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,63 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Mapfre es un grupo asegurador y reasegurador con sede en Majadahonda (Madrid). Diseña y distribuye seguros de auto, hogar, salud, vida-ahorro y pensiones, además de gestión de activos y servicios de asistencia. Su actividad se organiza en Seguros (No Vida y Vida), Reaseguro (MAPFRE RE) y gestión de inversiones (MAPFRE AM). Fundada en 1933, cotiza en el Ibex 35, es líder en España, tiene amplia presencia en Latinoamérica y destaca por la labor de Fundación MAPFRE y su compromiso con la sostenibilidad.