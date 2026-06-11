La cotización de las activos de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en la apertura de mercados en España este jueves, 11 de junio de 2026 es de 3,98 euros y fijan un total de 53.707 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del -0,15%.

En los últimos 10 días, la cotización de Mapfre fue mayoritariamente bajista: tras un inicio al alza encadenó varias caídas, registró repuntes puntuales y, pese a dos avances seguidos al final, terminó cediendo, con balance negativo.

La variación del Mapfre durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Mapfre se ha situado en 9.50%, lo que es notablemente menor que su volatilidad anual de 21.21%. Esto indica que el comportamiento de la empresa en el corto plazo es mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,2 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora española del IBEX 35 con sede en Majadahonda (Madrid). Se dedica al seguro y al reaseguro y produce pólizas y servicios para particulares y empresas.

Su negocio abarca autos, hogar, salud, vida, ahorro, empresas, reaseguro (MAPFRE RE) y gestión de activos. Fundada en 1933, tiene amplia presencia en España y Latinoamérica y es una de las compañías líderes del mercado español.