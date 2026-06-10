Este miércoles, 10 de junio de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP)se negocian a 3,97 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 30.928. Esta cifra refleja una variación del 0,71% en comparación con el día pasado.

La cotización de Mapfre mostró predominio bajista en los últimos 10 días, con una racha de cuatro caídas seguidas en la parte central, breves repuntes y dos subidas finales, saldo negativo pero con rebote al cierre.

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se sitúa en un 12.74%, mientras que su volatilidad anual es del 21.23%. Al comparar ambas cifras, podemos concluir que el 12.74% es menor que el 21.23%, lo que indica que el comportamiento de Mapfre ha sido mucho más estable en la última semana en comparación con el año anterior.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,2 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora española del IBEX 35 con sede en Majadahonda (Madrid). Se dedica al seguro y al reaseguro y produce pólizas y servicios para particulares y empresas.

Su negocio abarca autos, hogar, salud, vida, ahorro, empresas, reaseguro (MAPFRE RE) y gestión de activos. Fundada en 1933, tiene amplia presencia en España y Latinoamérica y es una de las compañías líderes del mercado español.