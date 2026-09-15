La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en la apertura de mercados en España este martes, 15 de septiembre de 2026 es de 19,72 euros y documentan un total de 123.785 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,03%.

Predominó una tendencia alcista: 7 de 10 sesiones fueron de avance, con descensos puntuales en las jornadas 1, 4 y 9 y una racha de cuatro subidas entre los días 5 y 8, cerrando el periodo por encima del nivel inicial.

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana ha sido del 15.42%, superior a su volatilidad anual del 14.04%. Esto sugiere que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este período reciente.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de considerar los gastos operativos generales. Posteriormente, su ganancia final asciende a 5.61B, que se obtiene después de deducir todos sus gastos y destinar un fondo de inversión.

Fuente: Pixabay Fuente: Pixabay

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética española con sede en Bilbao (Torre Iberdrola). Genera electricidad —principalmente renovable (eólica, solar e hidroeléctrica)—, gestiona redes de transmisión y distribución en varios países y comercializa electricidad y, en algunos mercados, gas.

Su actividad se organiza en tres líneas: Redes, Renovables y Clientes/Comercialización. Cotiza en el Ibex 35 y opera, entre otros, en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid) y Brasil (Neoenergia), siendo uno de los mayores grupos eléctricos del mundo y referente en eólica y redes inteligentes.

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