Este 16 de septiembre de 2026, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) han comenzado su jornada en el mercado español con un precio de apertura de 42.40 euros por unidad en el índice IBEX 35. En esta jornada, se ha registrado un volumen de negociación de 6,692 acciones, lo que representa una leve variación positiva del 0.43% en comparación con el día anterior.

En los últimos diez días, Endesa SA mostró un sesgo alcista, con ocho jornadas de avance y dos correcciones breves tras rachas de tres subidas, lo que sugiere un impulso positivo con tomas de beneficios puntuales.

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana ha sido del 18.30%, lo que es menor que la volatilidad anual del 19.59%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, sugiriendo que las variaciones en su precio han sido más controladas en comparación con el periodo anual.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 42,47 euros el y un mínimo de 29,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.89B, lo que refleja el fondo de inversión disponible.

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La historia de Endesa

Endesa es una compañía del Ibex 35 con sede en Madrid. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas, produciendo energía a partir de renovables (eólica, solar, hidráulica), nuclear y ciclos combinados de gas.

Sus líneas de negocio abarcan Generación, Redes (e-distribución), Comercialización (Endesa Energía) y servicios de eficiencia y movilidad eléctrica (Endesa X/Endesa X Way). Dato de interés: es parte del grupo Enel, opera principalmente en España y Portugal y atiende a millones de clientes mientras avanza en la descarbonización de su mix.

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