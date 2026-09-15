La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) en la apertura de mercados en España este martes, 15 de septiembre de 2026 es de 41,61 euros y fijan un total de 14.810 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,6%.

En los últimos 10 días, la cotización de Endesa SA mostró una tendencia alcista con siete avances y tres retrocesos puntuales, lo que sugiere un impulso positivo con correcciones breves.

La variación del Endesa durante la última semana

Durante la última semana, la volatilidad económica de Endesa se ha situado en un 14.25%, un valor que es significativamente menor que la volatilidad anual del 19.52%. Esto indica que el comportamiento de Endesa en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su comportamiento a lo largo del último año, lo que sugiere una reducción en las variaciones y una mayor previsibilidad en su rendimiento.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 42,47 euros el y un mínimo de 29,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.89B, lo que refleja el fondo de inversión disponible.

La historia de Endesa

Endesa es una compañía del Ibex 35 con sede en Madrid. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas, produciendo energía a partir de renovables (eólica, solar, hidráulica), nuclear y ciclos combinados de gas.

Sus líneas de negocio abarcan Generación, Redes (e-distribución), Comercialización (Endesa Energía) y servicios de eficiencia y movilidad eléctrica (Endesa X/Endesa X Way). Dato de interés: es parte del grupo Enel, opera principalmente en España y Portugal y atiende a millones de clientes mientras avanza en la descarbonización de su mix.

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