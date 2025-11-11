En la apertura de mercados de este martes, 11 de noviembre de 2025, en España, las acciones de Servicios eléctricos Endesa (ELE) en el IBEX 35 se negocian a 31,83 euros y registran un volumen de 22662 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,38% en comparación con el día de ayer.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Endesa SA mostró una tendencia mayormente positiva, con un total de 6 aumentos y 4 descensos. Esto sugiere un comportamiento favorable en el mercado, a pesar de las fluctuaciones. La estabilidad en algunos días también indica un interés constante por parte de los inversores.

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana se sitúa en un 10.06%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 18.48%. Esto indica que el comportamiento de la acción en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del año.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 31,97 euros el y un mínimo de 20,12 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.89B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Endesa

Endesa es una de las principales compañías eléctricas de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas. La empresa produce energía a partir de diversas fuentes, incluyendo energías renovables, lo que la posiciona como un actor clave en la transición energética del país.Con una fuerte presencia en el mercado español y en algunos países de América Latina, Endesa cuenta con millones de clientes y una amplia infraestructura de generación y distribución. Además, la compañía está comprometida con la sostenibilidad y la reducción de emisiones, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático.