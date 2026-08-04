El 4 de agosto de 2026, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) han iniciado la jornada en el IBEX 35 con un precio de apertura de 42.44 euros por unidad. En este inicio de sesión, se ha registrado un volumen de negociación de 15,159 acciones, lo que representa una variación del 0.59% en comparación con el día anterior. Este movimiento en el mercado refleja el interés continuo de los inversores hacia la compañía.

La cotización de Endesa SA en los últimos 10 días fue volátil: alternó al inicio, encadenó dos caídas a mitad del periodo, luego tres subidas seguidas y terminó al alza, con balance neto positivo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana ha sido del 24.39%, superando la volatilidad anual del 19.82%. Esta diferencia indica que en la semana reciente, Endesa ha experimentado un comportamiento inestable y ha tenido muchas variaciones en su rendimiento. Esta situación podría reflejar una mayor incertidumbre o factores externos que afectan a la empresa en el corto plazo.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 42,44 euros el y un mínimo de 29,29 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, sin incluir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final asciende a 1.89B, permitiendo así la formación de un fondo de inversión.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de Endesa

Endesa es una compañía eléctrica española del Ibex 35 con sede en Madrid y perteneciente al Grupo Enel. Opera principalmente en España y Portugal, incluidas redes y sistemas insulares.

Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas, produciendo energía renovable (eólica, solar e hidráulica) y convencional (nuclear y ciclos combinados). Sus líneas de negocio abarcan Endesa Generación, e-distribución, Endesa Energía y Endesa X; datos de interés: fundada en 1944, principal accionista Enel y una base de más de 10 millones de clientes.