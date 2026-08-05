Este 5 de agosto de 2026, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) han abierto en el mercado español con un precio de 41.94 euros por unidad en el IBEX 35, alcanzando un volumen de negociación de 17,334 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.87% en comparación con el día anterior, destacando la estabilidad del valor de la compañía en el contexto actual del mercado.

En los últimos diez días, Endesa SA alternó descensos y subidas con alta volatilidad: tras un inicio débil y un repunte de tres sesiones en la mitad, volvió a ceder antes de rebotar al final, cerrando con balance casi neutro.

La variación del Endesa durante la última semana

En la última semana, Endesa ha experimentado una volatilidad del 23.88%, lo que está por encima de su volatilidad anual del 19.74%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha tenido muchas variaciones recientes, lo que puede generar incertidumbre entre los inversores. La diferencia en estas cifras sugiere un aumento en la fluctuación de sus precios en el corto plazo en comparación con el año anterior.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 42,36 euros el y un mínimo de 29,29 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, sin incluir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final asciende a 1.89B, permitiendo así la formación de un fondo de inversión.

La historia de Endesa

Endesa es una compañía eléctrica española del Ibex 35 con sede en Madrid y perteneciente al Grupo Enel. Opera principalmente en España y Portugal, incluidas redes y sistemas insulares.

Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas, produciendo energía renovable (eólica, solar e hidráulica) y convencional (nuclear y ciclos combinados). Sus líneas de negocio abarcan Endesa Generación, e-distribución, Endesa Energía y Endesa X; datos de interés: fundada en 1944, principal accionista Enel y una base de más de 10 millones de clientes.