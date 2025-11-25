Este 25 de noviembre de 2025, las acciones de CaixaBank (CABK) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 9.28 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 88,669 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.32% en comparación con el día anterior, lo que refleja la estabilidad y el interés continuo en el banco español en el mercado bursátil.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA mostró una tendencia mayormente negativa, con cinco descensos y solo tres aumentos, además de un día de estabilidad. Esto sugiere una presión a la baja en el valor de la acción, lo que podría indicar preocupaciones entre los inversores sobre su rendimiento a corto plazo.

Fuente: narrativas-es

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se sitúa en un 26.79%, mientras que su volatilidad anual es del 28.43%. Dado que 26.79% es menor que 28.43%, esto indica que el comportamiento de CaixaBank ha sido mucho más estable en la última semana en comparación con el año anterior, sugiriendo una reducción en las variaciones y una mayor consistencia en su desempeño financiero reciente.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 9,6 euros el y un mínimo de 4,94 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas.

La línea de negocio de CaixaBank se centra en la banca minorista y la gestión de activos, destacándose por su enfoque en la innovación digital y la sostenibilidad. Además, es conocida por su compromiso con la responsabilidad social y su fuerte presencia en el mercado español, siendo un referente en el sector financiero.