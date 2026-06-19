La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La Bolsa española atraviesa una fase de mayor cautela después de varias jornadas de fuerte avance. Tras encadenar máximos históricos, el mercado ha comenzado a mostrar señales de corrección en un contexto marcado por la recogida de beneficios, los movimientos del petróleo y una jornada especialmente sensible para los inversores.

El jueves, el principal índice bursátil español cerró con ligeras pérdidas y este viernes amplió el retroceso en la apertura. La atención del mercado se concentra ahora en la denominada “cuádruple hora bruja”, un evento que suele incrementar la volatilidad y provocar movimientos bruscos en las cotizaciones.

Pese a las correcciones recientes, el IBEX 35 mantiene una rentabilidad acumulada de doble dígito en lo que va de año, lo que refleja la fortaleza mostrada durante los últimos meses.

Se acabó la fiesta en el IBEX 35: cae la Bolsa española y llega la jornada que más temen los inversores (foto: Pexels).

El IBEX 35 cede terreno tras cuatro máximos históricos consecutivos

La sesión del jueves terminó con una caída moderada para la Bolsa española. Según informó EFE, “La Bolsa española bajó este jueves un leve 0,09 % afectada por la recogida de beneficios y las pérdidas de la mayoría de grandes valores, como los bancos”.

El principal indicador del mercado español retrocedió 17,8 puntos y cerró en 19.404,1 puntos. Aun así, el índice conserva una importante subida acumulada durante 2026. EFE destaca que “En el año acumula unas ganancias del 12,11%”.

La recogida de beneficios apareció después de varias jornadas excepcionalmente positivas. De hecho, la agencia señala que “La Bolsa española registró finalmente pequeñas pérdidas durante la mayor parte de la sesión por la recogida de beneficios tras lograr cuatro máximos históricos seguidos en las jornadas previas”.

La banca y Repsol lideran las caídas en la Bolsa española

Entre los grandes valores del mercado español, las ventas se concentraron principalmente en el sector financiero y energético. La petrolera Repsol encabezó los descensos con una caída del 2,52 %.

También registraron pérdidas BBVA, Telefónica y Banco Santander, contribuyendo al tono negativo del mercado. Estas correcciones fueron determinantes para que el IBEX 35 terminara la jornada en negativo pese a la evolución favorable de otros factores externos.

En contraste, Iberdrola, Inditex e IAG lograron cerrar con avances. El grupo aéreo destacó especialmente gracias al descenso previo del petróleo y al anuncio de dividendo, factores que impulsaron las compras sobre el valor.

Qué es la “cuádruple hora bruja” y por qué afecta al IBEX 35

La atención de los inversores se trasladó este viernes a uno de los eventos más relevantes del calendario bursátil trimestral. Según informó EFE, la sesión está marcada por la “cuádruple hora bruja”, momento en el que vencen simultáneamente futuros y opciones sobre índices y acciones.

La agencia explica que se trata de una jornada “en la que vencen futuros y opciones sobre índices y acciones, y que suele generar volatilidad”. Este fenómeno provoca habitualmente un aumento de la actividad negociadora y movimientos más bruscos de los precios .

En la apertura del viernes, “el IBEX 35 ha abierto este viernes con una caída del 0,27%”. El índice se situó en 19.351,9 puntos y redujo ligeramente su rentabilidad anual hasta el 11,81%.

Petróleo, Irán y Wall Street: los factores que siguen de cerca los inversores

El índice de referencia de la Bolsa española, el IBEX 35, registró este martes un nuevo máximo histórico cercano a los 19.200 puntos tras subir un 0,69 % aupado por el alza de la banca y en línea con el resto de plazas europeas, que seguían celebrando el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Fuente: EFE Vega Alonso

Los mercados continúan atentos a la evolución de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. La situación geopolítica mantiene influencia directa sobre el precio del crudo y, por extensión, sobre el comportamiento de las bolsas internacionales.

Según EFE, “el mercado sigue pendiente de las negociaciones sobre el acuerdo de paz definitivo entre Estados Unidos e Irán que estaban previstas para hoy en Suiza y que han sido pospuestas”.

En este escenario, el petróleo vuelve a ganar protagonismo. La agencia informa que “el brent, el crudo de referencia de Europa, sube el 0,53%, hasta los 80,27 dólares”. A ello se suma el cierre de Wall Street por festivo, una circunstancia que reduce una referencia clave para los inversores europeos y puede amplificar los movimientos durante la sesión.