Hoy, 18 de mayo de 2026, el precio de apertura de las acciones de Banco Santander (SAN) en el IBEX 35 se sitúa en 10.09 euros por unidad, evidenciando un volumen de negociación que alcanza las 668,648 acciones. Esta cifra representa una variación negativa del 0.88% en comparación con el día anterior, lo que refleja un contexto de incertidumbre en el mercado bursátil español. En los últimos 10 días, Banco Santander mostró un claro sesgo bajista: comenzó con dos jornadas de avance, encadenó cuatro caídas, tuvo un repunte aislado y cerró con tres descensos, señalando debilidad compradora. La volatilidad económica del Banco Santander en la última semana se sitúa en un 13.30%, mientras que la volatilidad anual ha alcanzado un 29.77%. Dado que el 13.30% es menor que el 29.77%, se puede concluir que el comportamiento del banco en la última semana es mucho más estable en comparación con el año anterior, lo que sugiere que ha experimentado menos variaciones recientes en su desempeño financiero. Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,03 euros el y un mínimo de 9,13 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por su parte, la ganancia final es de 12.57B, que se obtiene como un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco Santander es un grupo financiero español con sede social en Santander y centro corporativo en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a la banca universal y ofrece productos y servicios financieros como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, seguros, fondos, pagos y banca de inversión. Su negocio se organiza en Banca Minorista y Comercial, Digital Consumer Bank, Corporate & Investment Banking, Wealth Management & Insurance y Payments (PagoNxt). Fundado en 1857, cotiza en las bolsas españolas (ticker: SAN) e integra el Ibex 35, con presencia destacada en Europa y América y más de 150 millones de clientes.