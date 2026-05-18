La cotización de las activos de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en la apertura de mercados en España este lunes, 18 de mayo de 2026 es de 23,15 euros y fijan un total de 217.917 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del 2,57%. En los últimos diez días, Repsol alternó descensos y ascensos: abrió con una subida, encadenó dos caídas, repuntó tres jornadas, volvió a retroceder dos días y cerró con dos avances; el saldo final es ligeramente positivo. La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 16.81%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 28.06%. Dado que la volatilidad semanal (16.81%) es menor que la volatilidad anual (28.06%), podemos concluir que su comportamiento ha sido mucho más estable durante la última semana en comparación con el último año, lo que indica una reducción en las variaciones de su valor. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final es de 1.76B, lo que refleja el fondo de inversión disponible para la empresa. Repsol es una compañía energética española con sede en Madrid. Es un grupo integrado que explora y produce hidrocarburos, refina petróleo y fabrica productos químicos, combustibles, lubricantes y soluciones energéticas. Sus líneas de negocio abarcan Upstream (exploración y producción), Industrial (refino y química) y Comercial y Renovables (electricidad y gas, estaciones de servicio, movilidad eléctrica, biocombustibles e hidrógeno). Cotiza en el Ibex 35 y destaca por su plan de descarbonización con objetivo de cero emisiones netas en 2050, presencia internacional y amplia red en la península ibérica.