En la apertura de mercados de este miércoles, 13 de mayo de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 10,74 euros y registran un volumen de 111052 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,89% en comparación con el día previo. En los últimos 10 días Caixabank SA comenzó con dos alzas, tuvo un retroceso, retomó dos avances, pasó por una jornada estable, encadenó tres caídas y cerró con un repunte, con volatilidad moderada y leve sesgo alcista. La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se situó en un 14.87%, mientras que la volatilidad anual alcanzó un 24.81%. Dado que 14.87% es menor que 24.81%, podemos concluir que el comportamiento de CaixaBank en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad anual, lo que sugiere una reducción en las variaciones y una mayor predictibilidad en sus movimientos recientes. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,11 euros el y un mínimo de 9,55 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios y antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.79B, cifra que se obtiene al restar todos sus gastos del fondo de inversión. CaixaBank es un grupo financiero español que cotiza en el Ibex 35; su sede social está en Valencia. Se dedica a la banca y ofrece productos y servicios financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, fondos de inversión y seguros. Su línea de negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión, seguros (VidaCaixa), gestión de activos (CaixaBank AM) y medios de pago. Datos de interés: tras su fusión con Bankia en 2021 es uno de los mayores bancos de España por activos y clientes, con amplia red de oficinas y canales digitales; cotiza con el ticker CABK.