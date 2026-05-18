Hoy lunes 18 de mayo los astros prometen eventos inesperados para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) están bajo la influencia de los mensajes que cada día los astros nos envían desde el universo bajo el peso de los planetas, el Sol y la Luna. ¿Quieres saber lo que espera a tu signo hoy? Descubre la predicción de tu horóscopo y anticípate a posibles sustos. Ni se te pase por la cabeza hacer caso de la recomendación que, con o sin buenas intenciones, alguien te dará al atardecer. Cuentas con la madurez necesaria para decidir por ti mismo qué hacer cuando te veas en esa circunstancia y no precisas que otros te marquen el camino, porque podrían estar equivocados. Si eres Leo, hoy en el trabajo te irá bien: manejarás tus tareas con seguridad y tomarás decisiones claras. Tu liderazgo natural destacará y avanzarás sin depender de nadie. Al caer la tarde, alguien intentará aconsejarte, pero no lo sigas. Confía en tu criterio, actúa con madurez y evitarás un error ajeno. Hoy, Leo, el amor te sonríe: tu magnetismo crece y una charla sincera aclara malentendidos. Compatibilidad clave: Aries, por su energía y pasión afines que encienden chispas inmediatas. Leo irradia seguridad, carisma y entusiasmo. Le encanta liderar, brillar y expresar su creatividad con un corazón cálido y generoso. Es leal y protector con los suyos, pero puede ser orgulloso y dramático si no se siente valorado. Busca reconocimiento, pero también inspira y motiva a quienes lo rodean. Te recordamos que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Leo. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Confía en tu criterio y deja que tu intuición te guíe. Al caer la tarde, no sigas consejos ajenos sin reflexionarlos. Enfrenta la situación con madurez y seguridad en ti.