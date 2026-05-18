Este lunes, 18 de mayo de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF)se negocian a 3,93 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 202.136. Esta cifra refleja una variación del -0,46% en comparación con el día pasado. En los últimos 10 días, Telefónica comenzó con dos alzas, alternó retrocesos con un respiro a mitad del periodo y acabó débil; saldo negativo (5 caídas, 4 alzas y 1 jornada estable). La volatilidad económica de Telefónica en la última semana ha sido del 41.04%, lo que representa un aumento significativo en comparación con su volatilidad anual del 24.60%. Dado que el 41.04% es mayor que el 24.60%, esto indica que el comportamiento de la acción ha sido inestable, con muchas variaciones en su precio en el corto plazo. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,04 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, La empresa presenta un beneficio bruto de 28.76B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios vendidos. Sin embargo, tras deducir todos sus gastos operativos generales, la ganancia final se sitúa en -49M, resultado que refleja la necesidad de un fondo de inversión para cubrir los costos insostenibles. Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en Madrid (Distrito Telefónica, Las Tablas). Se dedica a ofrecer servicios de conectividad fija y móvil, fibra óptica, banda ancha y televisión, además de soluciones digitales para particulares y empresas. Opera bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo en España, Alemania, Brasil y otros mercados y participa en la empresa conjunta Virgin Media O2 en el Reino Unido. Su línea de negocio abarca B2C, B2B y mayorista, con foco en redes de fibra y 5G, ciberseguridad y servicios en la nube; fundada en 1924, es una de las compañías del Ibex 35 con mayor presencia internacional.