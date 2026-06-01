En la apertura de mercados de este lunes, 1 de junio de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 11,64 euros y registran un volumen de 156644 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,34% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Caixabank SA mostró un sesgo alcista: tras cuatro avances seguidos, corrigió dos sesiones, se estabilizó y remató con dos subidas consecutivas.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del CaixaBank durante la última semana

En la última semana, CaixaBank ha presentado una volatilidad del 21.01%, lo que es menor que la volatilidad anual del 24.12%. Esto indica que su comportamiento en el corto plazo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones experimentadas a lo largo del último año. Esta menor volatilidad sugiere que el banco ha gestionado sus riesgos de manera más efectiva recientemente.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,7 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es un banco español del Ibex 35 con sede social en Valencia y sede operativa en Barcelona. Se dedica a los servicios financieros y ofrece productos como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, fondos de inversión, planes de pensiones y seguros.

Su línea de negocio se centra en banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión, gestión de activos y patrimonios, pagos y financiación al consumo y seguros (VidaCaixa). Datos de interés: líder en España por activos y clientes tras su fusión con Bankia (2021), presencia en Portugal a través de BPI, amplia red de oficinas y cajeros y fuerte apuesta digital con CaixaBankNow e imagin.