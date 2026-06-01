Este lunes, 1 de junio de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB)se negocian a 2,87 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 1.413.296. Esta cifra refleja una variación del -1% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A avanzó durante cinco sesiones seguidas, luego encadenó tres caídas, rebotó en la novena y cedió en la última, dejando un saldo ligeramente alcista con mayor volatilidad.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

Durante la última semana, el Banco de Sabadell ha mostrado una volatilidad del 32.68%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con su volatilidad anual del 28.10%. Esta situación sugiere que, en el corto plazo, las acciones del banco se han comportado de manera más errática, superando la estabilidad observada en el último año.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,08 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Después de deducir todos sus gastos, la ganancia final de la empresa se sitúa en 1.83B, que se destina a un fondo de inversión.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es una entidad financiera española del Ibex 35, fundada en 1881, con sede social en Alicante (y centros operativos en Sant Cugat del Vallès, Barcelona). Se dedica a la banca comercial y de empresas y comercializa productos y servicios financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión, seguros y pagos.

Su línea de negocio se centra en particulares, pymes y corporaciones, además de banca privada y corporativa, con fuerte apuesta digital y una amplia red de oficinas en España. Datos de interés: presencia en Reino Unido a través de TSB, marcas como Sabadell Urquijo y reconocido foco en pymes y empresas exportadoras.