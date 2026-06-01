Este 1 de junio de 2026, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en el IBEX 35 se han abierto a un precio de 22.37 euros por unidad, mostrando un volumen de negociación de 108,260 acciones. Esta cifra representa una variación positiva del 1.50% en comparación con el día anterior, lo que indica un interés renovado por parte de los inversores en la compañía.

En 10 días, Repsol mostró una tendencia bajista (6 caídas y 4 subidas), con descensos dominantes y un repunte de dos sesiones al final.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Repsol durante la última semana

En la última semana, Repsol ha experimentado una volatilidad del 30.97%, la cual es mayor que la volatilidad anual del 28.77%. Esto indica que el comportamiento de la acción es inestable y ha tenido muchas variaciones, lo que podría reflejar una respuesta a factores del mercado o noticias relacionadas con la empresa. La diferencia en estas cifras sugiere un aumento en la incertidumbre en el corto plazo en comparación con el desempeño más estable del último año.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final de la empresa es de 1.76B, que corresponde al fondo de inversión disponible.

La historia de Repsol

Repsol es una multinacional energética y petroquímica española con sede en Madrid (Campus Repsol). Cotiza en el Ibex 35 y está presente en varios países, integrando toda la cadena de valor: exploración y producción, refino y química, comercialización y generación baja en carbono.

Produce combustibles (gasolina, diésel, queroseno), gas, lubricantes, productos petroquímicos, electricidad y renovables, además de biocombustibles e hidrógeno en desarrollo. Datos de interés: fundada en 1987, amplia red de estaciones de servicio, varias refinerías en España y objetivo de cero emisiones netas en 2050.