Este viernes, 29 de mayo de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK)se negocian a 11,53 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 199.260. Esta cifra refleja una variación del 0,96% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Caixabank SA mostró sesgo alcista: tras un inicio irregular, encadenó cuatro avances, corrigió dos jornadas, se estabilizó y cerró con repunte, denotando fortaleza.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del CaixaBank durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de CaixaBank fue del 20.04%, lo que es menor que la volatilidad anual del 24.38%. Esto significa que su comportamiento ha sido mucho más estable en la última semana en comparación con el último año, indicando una menor variación en su desempeño reciente.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,7 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios y antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.79B, cifra que se obtiene al restar todos sus gastos del fondo de inversión.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es un grupo financiero español que cotiza en el Ibex 35; su sede social está en Valencia. Se dedica a la banca y ofrece productos y servicios financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, fondos de inversión y seguros.

Su línea de negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión, seguros (VidaCaixa), gestión de activos (CaixaBank AM) y medios de pago. Datos de interés: tras su fusión con Bankia en 2021 es uno de los mayores bancos de España por activos y clientes, con amplia red de oficinas y canales digitales; cotiza con el ticker CABK.