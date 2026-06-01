La cotización de las activos de Servicios de Gas Enagás (ENG) en la apertura de mercados en España este lunes, 1 de junio de 2026 es de 17,05 euros y documentan un total de 31.141 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,18%.

Enagás S.A mostró en los últimos 10 días un arranque de tres subidas, seguido de dos caídas y una fase de alternancia que terminó al alza; el saldo es positivo, con volatilidad contenida y sesgo ligeramente alcista.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Enagás durante la última semana

En la última semana, Enagás presentó una volatilidad de 11.04%, que es significativamente menor que su volatilidad anual de 21.93%. Esto indica que el comportamiento de las acciones en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del año. La estabilidad reciente sugiere un periodo de menor incertidumbre en el mercado para la empresa.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,27 euros el y un mínimo de 13,36 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, cifra que se obtiene después de deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión negativo.

La historia de Enagás

Enagás es una compañía española del Ibex 35 con sede en Madrid. Se dedica al transporte y la gestión técnica del sistema gasista, diseñando, construyendo y operando gasoductos, plantas de regasificación y almacenamientos; no produce gas, presta servicios de infraestructura.

Su línea de negocio principal son los ingresos regulados de la red de transporte y las terminales de GNL, complementados con participaciones internacionales y proyectos de gases renovables (hidrógeno y biometano, como el corredor H2Med). Datos de interés: fundada en 1972, opera la red troncal de alta presión en España, participa en varias plantas de GNL y está enfocada en seguridad de suministro y transición energética.