La cotización de las activos de Servicios Públicos Eléctricos Endesa (ELE) en la apertura de mercados en España este lunes, 1 de junio de 2026 es de 36,06 euros y documentan un total de 11.674 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,56%.

En los últimos 10 días, Endesa SA alternó caídas y subidas en rachas de dos, sin jornadas planas; tras debilidad y un tramo bajista intermedio, cerró con dos avances que compensan gran parte del retroceso, dejando un balance prácticamente neutral y volátil.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana se ha situado en un 16.13%, mientras que su volatilidad anual ha alcanzado el 19.91%. Dado que el 16.13% es menor que el 19.91%, se puede concluir que el comportamiento de Endesa en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su desempeño a lo largo del último año.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 38,6 euros el y un mínimo de 29,96 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa asciende a 8.16B, lo que refleja la ganancia generada tras restar los costos directos relacionados con la producción o compra de los bienes o servicios vendidos, antes de considerar los gastos operativos generales. Después de deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.89B, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de Endesa

Endesa es una de las mayores eléctricas españolas del Ibex 35, con sede en Madrid; se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad en España y Portugal y también a la venta de gas y servicios energéticos. Produce electricidad a partir de fuentes renovables (hidráulica, eólica, solar) y convencionales (nuclear y ciclos combinados).

Su actividad se organiza en redes, generación, comercialización y soluciones (Endesa X) para eficiencia y movilidad eléctrica. Datos de interés: fundada en 1944, con Enel como accionista mayoritario, opera también en sistemas insulares (Canarias y Baleares) y es un actor clave en la transición energética y la digitalización de redes.