Este lunes, 1 de junio de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF)se negocian a 3,93 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 303.510. Esta cifra refleja una variación del -0,13% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, la cotización de Telefonica mostró una tendencia claramente bajista con solo tres rebotes puntuales, culminando con tres caídas consecutivas.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica durante la última semana se ha situado en un 10.36%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 24.64%. Comparando ambas cifras, podemos observar que el 10.36% es menor que el 24.64%, lo que indica que su comportamiento en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su variabilidad a lo largo del año.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,1 euros el y un mínimo de 3,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49.0M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Telefónica

Telefónica, S.A. es una multinacional española de telecomunicaciones que forma parte del Ibex 35, con sede en el Distrito Telefónica (Las Tablas), Madrid. Se dedica a ofrecer servicios de conectividad fija y móvil, banda ancha y fibra, 5G, televisión de pago y soluciones digitales en Europa y Latinoamérica bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo.

Produce y opera redes de telecomunicaciones y plataformas digitales y genera contenidos audiovisuales a través de Movistar Plus+. Su línea de negocio abarca consumo y empresas (incluyendo Telefónica Tech para cloud, ciberseguridad e IoT/Big Data y Telefónica Infra para activos de red) y cuenta con más de 300 millones de accesos; fue fundada en 1924 y su ticker es TEF.