Este 1 de junio de 2026, el mercado español observa una leve fluctuación en el precio de apertura de las acciones de Servicios Públicos Eléctricos Iberdrola (IBE), que se sitúan en 19.51 euros por unidad en el IBEX 35. Con un volumen de negociación que alcanza las 226.091 acciones, esta cifra refleja una variación del 0.03% en comparación con el día anterior.

En los últimos diez días, la acción de Iberdrola S.A. mostró un arranque con tres sesiones alcistas, una breve corrección, nuevo impulso de dos jornadas, tramo bajista de tres días y rebote final, con un balance ligeramente positivo pese a la volatilidad.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana fue de 11.99%, un valor que es menor que la volatilidad anual del 14.96%. Esto sugiere que el comportamiento de la empresa en este reciente periodo ha sido mucho más estable en comparación con la variabilidad experimentada a lo largo del último año.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,47 euros el y un mínimo de 18,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que significa que ha obtenido una ganancia tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios, pero antes de considerar los gastos operativos generales. Después de deducir todos sus gastos, la ganancia final alcanza los 5.61B, convirtiéndose en un importante fondo de inversión.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una compañía energética española con sede en Bilbao. Genera, distribuye y comercializa electricidad y gas; produce sobre todo energía renovable (eólica, solar e hidráulica), además de ciclos combinados y almacenamiento.

Sus líneas de negocio clave son Redes, Renovables y Generación y Clientes. Opera en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid), Brasil (Neoenergia) y otros mercados; cotiza en el Ibex 35 (IBE) y es referente en la transición energética.