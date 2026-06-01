La cotización de las activos del banco BBVA (BBVA) en la apertura de mercados en España este lunes, 1 de junio de 2026 es de 20,02 euros y fijan un total de 297.076 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del -0,45%.

En los últimos diez días, la acción de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA alternó frecuentemente entre avances y retrocesos, con 5 subidas y 5 bajadas, cerrando con un leve descenso y sin una tendencia definida.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana se sitúa en un 28.07%, mientras que su volatilidad anual es del 29.50%. Dado que 28.07% es menor que 29.50%, se puede concluir que el comportamiento de BBVA ha sido mucho más estable en el último año, indicando una menor variación en los precios en comparación con la volatilidad acumulada durante 12 meses.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,46 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene como un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es una entidad financiera española del Ibex 35, con sede social en Bilbao y centro corporativo en Madrid (Ciudad BBVA). Se dedica a servicios bancarios y financieros y ofrece productos como cuentas, tarjetas, créditos, hipotecas, fondos de inversión y soluciones de banca digital.

Su línea de negocio abarca banca minorista, empresas y banca corporativa y de inversión, además de gestión de activos, pagos y, mediante alianzas, seguros. Opera principalmente en España, México (su mayor franquicia), Turquía y Sudamérica; destaca por su foco en digitalización y sostenibilidad y cuenta con decenas de millones de clientes y una capitalización relevante en Europa.