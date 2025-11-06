En la apertura de mercados de este jueves, 6 de noviembre de 2025, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 9,12 euros y registran un volumen de 285419 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,11% en comparación con el día pasado.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA mostró una tendencia mayormente positiva, con cinco aumentos y solo dos descensos. Esto sugiere un comportamiento favorable en el mercado, aunque la estabilidad en tres días indica cierta fluctuación. En general, la acción parece estar en una fase de crecimiento.

La variación del CaixaBank durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de CaixaBank se ha situado en un 10.64%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 28.01%. Esto indica que el comportamiento de CaixaBank en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 9,12 euros el y un mínimo de 4,92 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas.

La entidad forma parte del Ibex 35 y es conocida por su enfoque en la innovación y la digitalización de servicios. Además, CaixaBank cuenta con una sólida presencia internacional y se destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.