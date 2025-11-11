En la apertura de mercados de este martes, 11 de noviembre de 2025, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) en el IBEX 35 se negocian a 18,4 euros y registran un volumen de 681487 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 1,1% en comparación con el día previo.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia mayormente positiva, con un total de 5 aumentos y 4 descensos, lo que sugiere un comportamiento favorable en el mercado a pesar de algunas caídas. La estabilidad también se hizo presente, lo que indica que la acción ha mantenido un nivel de confianza entre los inversores.

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana se ha situado en un 32.44%, lo que es superior a la volatilidad anual del 30.71%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere un aumento en la incertidumbre y la fluctuación de su valor en el corto plazo.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 18,4 euros el y un mínimo de 8,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de BBVA

BBVA, o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de seguros y asesoría financiera. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar su oferta y adaptarse a diferentes mercados.