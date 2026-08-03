La cotización de las activos del banco BBVA (BBVA) en la apertura de mercados en España este lunes, 3 de agosto de 2026 es de 24,67 euros y fijan un total de 507.800 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del 1,94%.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una marcada tendencia alcista, con breves retrocesos en dos jornadas y un cierre con impulso.

Fuente: narrativas-es

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de BBVA se ha situado en un 32.59%, lo que supera la volatilidad anual del 30.42%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones recientemente. Esta diferencia refleja una actividad más turbulenta en el corto plazo en comparación con el comportamiento relativamente más estable observando el último año.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,67 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final de la empresa es de 10.05B, que se obtiene en un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es un grupo financiero español del Ibex 35 con sede social en Bilbao y centro corporativo en la Ciudad BBVA de Madrid. Se dedica a la banca y los servicios financieros, ofreciendo productos como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y seguros.

Sus líneas de negocio incluyen banca minorista, banca de empresas y corporativa, mercados y gestión de patrimonios y activos. Opera principalmente en España, México (BBVA México) y Turquía (Garanti BBVA), es referencia en banca digital y sostenibilidad y cotiza en BME con el ticker BBVA.