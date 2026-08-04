Este martes, 4 de agosto de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA)se negocian a 24,68 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 411.106. Esta cifra refleja una variación del 0% en comparación con el día pasado.

La cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia alcista en los últimos diez días, con siete jornadas de avance, dos retrocesos puntuales y un cierre estable.

La variación del BBVA durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de BBVA ha sido del 33.45%, lo que es superior a la volatilidad anual del 30.30%. Esto indica que el comportamiento de la acción ha sido inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente, destacándose un aumento significativo en la incertidumbre del mercado en comparación con su comportamiento más estable del último año.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,68 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final de la empresa es de 10.05B, que se obtiene en un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es un grupo financiero español del Ibex 35 con sede social en Bilbao y centro corporativo en la Ciudad BBVA de Madrid. Se dedica a la banca y los servicios financieros, ofreciendo productos como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y seguros.

Sus líneas de negocio incluyen banca minorista, banca de empresas y corporativa, mercados y gestión de patrimonios y activos. Opera principalmente en España, México (BBVA México) y Turquía (Garanti BBVA), es referencia en banca digital y sostenibilidad y cotiza en BME con el ticker BBVA.