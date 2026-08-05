La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

En la apertura de mercados de este miércoles, 5 de agosto de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) en el IBEX 35 se negocian a 24,56 euros y registran un volumen de 393677 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,16% en comparación con el día pasado.

La cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró volatilidad: tras un inicio débil encadenó dos rachas de tres avances separadas por una corrección y cerró con dos descensos, dejando un saldo levemente positivo pero con pérdida de impulso al final.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana ha sido del 34.38%, lo que se encuentra por encima de su volatilidad anual del 30.27%. Esto indica que el comportamiento de la acción es inestable y presenta muchas variaciones en comparación con el rendimiento más estable registrado durante el último año.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,68 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final de la empresa es de 10.05B, que se obtiene en un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es un grupo financiero español del Ibex 35 con sede social en Bilbao y centro corporativo en la Ciudad BBVA de Madrid. Se dedica a la banca y los servicios financieros, ofreciendo productos como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y seguros.

Sus líneas de negocio incluyen banca minorista, banca de empresas y corporativa, mercados y gestión de patrimonios y activos. Opera principalmente en España, México (BBVA México) y Turquía (Garanti BBVA), es referencia en banca digital y sostenibilidad y cotiza en BME con el ticker BBVA.