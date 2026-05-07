La cotización de las activos del banco Banco Santander (SAN) en la apertura de mercados en España este jueves, 7 de mayo de 2026 es de 10,62 euros y documentan un total de 563.574 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,26%. En los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander arrancó con dos jornadas de descenso, encadenó cuatro avances, registró una leve corrección y volvió a subir tres sesiones, cerrando el periodo con un balance claramente alcista y sesgo positivo. La volatilidad económica del Banco Santander en la última semana se ha situado en un 37.94%, significativamente superior a la volatilidad anual del 30.86%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente frente a un desempeño más estable durante el último año. Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,03 euros el y un mínimo de 9,13 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 12.57B, la cual se obtiene al deducir todos sus gastos y crear un fondo de inversión. Banco Santander es una entidad financiera española que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid) y domicilio social en Santander (Cantabria); se dedica a prestar servicios bancarios y financieros a particulares, empresas e instituciones. Ofrece cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversiones, seguros y pagos. Sus líneas de negocio incluyen banca minorista y comercial, corporativa y de inversión (CIB), financiación al consumo y gestión de activos; fundado en 1857, es uno de los mayores bancos de Europa y Latinoamérica y cotiza en Madrid (SAN) y en la NYSE vía ADR.