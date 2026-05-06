Este 6 de mayo de 2026, las acciones del Banco Santander (SAN) en España se abren con un precio de 10.40 euros por unidad en el IBEX 35, alcanzando un notable volumen de negociación de 1,048,138 acciones. Esta cifra representa una variación del 2.20% en comparación con el cierre del día anterior, lo que indica un interés significativo por parte de los inversores en el banco. En los últimos diez días, Banco Santander tuvo un inicio bajista de tres jornadas, luego una recuperación de cuatro alzas, una leve corrección y dos avances finales; el balance neto es positivo y el cierre sugiere impulso alcista. En la última semana, Banco Santander ha presentado una volatilidad del 32.03%, que es superior a su volatilidad anual del 30.75%. Esto indica que el comportamiento de la acción ha sido inestable y ha experimentado muchas variaciones en comparación con el último año. Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,03 euros el y un mínimo de 9,13 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 12.57B, la cual se obtiene al deducir todos sus gastos y crear un fondo de inversión. Banco Santander es una entidad financiera española que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid) y domicilio social en Santander (Cantabria); se dedica a prestar servicios bancarios y financieros a particulares, empresas e instituciones. Ofrece cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversiones, seguros y pagos. Sus líneas de negocio incluyen banca minorista y comercial, corporativa y de inversión (CIB), financiación al consumo y gestión de activos; fundado en 1857, es uno de los mayores bancos de Europa y Latinoamérica y cotiza en Madrid (SAN) y en la NYSE vía ADR.