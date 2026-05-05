Este 5 de mayo de 2026, las acciones de Banco Santander (SAN) han abierto en el IBEX 35 a un precio de 9.89 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 979,862 títulos. Esta cifra representa una variación del -0.85% en comparación con la jornada anterior, destacando un ligero descenso en el valor de las acciones del banco español. La cotización de Banco Santander cayó cuatro días seguidos, rebotó cuatro jornadas y volvió a retroceder dos, con balance final negativo y presión vendedora al cierre. La volatilidad económica de la última semana de Banco Santander se sitúa en 27.25%, lo que es menor que su volatilidad anual de 30.73%. Esto indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que ha experimentado menos variaciones recientemente en comparación con el promedio de su desempeño anual. Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,03 euros el y un mínimo de 9,13 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 12.57B, la cual se obtiene al deducir todos sus gastos y crear un fondo de inversión. Banco Santander es una entidad financiera española que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid) y domicilio social en Santander (Cantabria); se dedica a prestar servicios bancarios y financieros a particulares, empresas e instituciones. Ofrece cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversiones, seguros y pagos. Sus líneas de negocio incluyen banca minorista y comercial, corporativa y de inversión (CIB), financiación al consumo y gestión de activos; fundado en 1857, es uno de los mayores bancos de Europa y Latinoamérica y cotiza en Madrid (SAN) y en la NYSE vía ADR.