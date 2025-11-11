Este martes, 11 de noviembre de 2025, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN) se negocian a 9,19 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 1.335.823. Esta cifra refleja una variación del 0,19% en comparación con el día de ayer.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander ha mostrado una tendencia mixta, con un total de 4 aumentos y 6 descensos. Esto sugiere una volatilidad en el mercado, donde los inversores podrían estar reaccionando a factores externos o internos que afectan la confianza en la acción. La estabilidad en algunos días indica que, a pesar de las caídas, hay momentos de recuperación que podrían ser alentadores para los accionistas.

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica del Banco Santander en la última semana se ha situado en un 23.83%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 31.47%. Dado que el 23.83% es menor que el 31.47%, se puede concluir que el comportamiento del banco en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad a lo largo del último año. Esto sugiere que, a corto plazo, el banco ha experimentado menos variaciones en su rendimiento.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 9,19 euros el y un mínimo de 4,27 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, banca de empresas y gestión de activos.La línea de negocio de Banco Santander abarca tanto la banca minorista como la banca mayorista, operando en múltiples países a nivel global. Entre sus datos de interés, destaca ser uno de los bancos más grandes de Europa y tener una fuerte presencia en América Latina, lo que le permite diversificar sus operaciones y clientes.