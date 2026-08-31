La cotización de las activos de Servicios de gas Enagás (ENG) en la apertura de mercados en España este lunes, 31 de agosto de 2026 es de 16,75 euros y fijan un total de 6.911 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,18%.

En los últimos 10 días, Enagás S.A alternó alzas y caídas, registró una sesión plana, encadenó dos descensos y cerró con dos avances, dejando un balance ligeramente positivo pese a cierta volatilidad.

Fuente: narrativas-es

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana se ha situado en un 7.61%, mientras que la volatilidad anual alcanza un 21.85%. Dado que el 7.61% es menor que el 21.85%, se puede concluir que el comportamiento de Enagás en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su variabilidad en el último año.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,58 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -299.31M, que se obtiene tras deducir todos los gastos y refleja un fondo de inversión negativo.

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La historia de Enagás

Enagás, con sede en Madrid, es el principal transportista y Gestor Técnico del Sistema Gasista en España. Se dedica al diseño, construcción y operación de gasoductos, plantas de regasificación de GNL y almacenamientos subterráneos; no produce gas, sino que ofrece servicios de transporte, regasificación y almacenamiento.

Su línea de negocio se centra en la gestión de la red troncal de gas y activos asociados en España, complementada con participaciones en infraestructuras energéticas internacionales y proyectos de hidrógeno renovable como H2Med. Es una empresa del Ibex 35 orientada a la seguridad de suministro y la transición energética y opera buena parte de las plantas de GNL del país y varios almacenamientos clave.

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