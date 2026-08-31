Este lunes, 31 de agosto de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF)se negocian a 3,64 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 331.291. Esta cifra refleja una variación del 0,3% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Telefónica alternó en bloques de dos días: subidas, bajadas, subidas, bajadas y cierre con dos subidas, lo que sugiere un movimiento lateral con leve sesgo alcista y sin jornadas planas.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana ha sido del 16.39%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 25.39%. Al comparar ambas cifras, se concluye que la volatilidad semanal (16.39%) es menor que la volatilidad anual (25.39%), lo que indica que el comportamiento de Telefónica ha sido mucho más estable en el último año.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,98 euros el y un mínimo de 3,14 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -49.0M, lo que indica que, después de deducir todos sus gastos, la empresa se encuentra en una situación financiera negativa.

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La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en el Distrito Telefónica (Ronda de la Comunicación, Madrid). Se dedica a la conectividad fija y móvil, fibra y banda ancha, televisión de pago y servicios digitales (nube, ciberseguridad, IoT y big data), operando marcas como Movistar, O2 y Vivo y participando en Virgin Media O2 en el Reino Unido.

Su línea de negocio combina B2C y B2B (Telefónica Empresas y Telefónica Tech) y produce contenidos y plataformas audiovisuales a través de Movistar Plus+. Fundada en 1924 y miembro del Ibex 35, atiende a millones de clientes en Europa y Latinoamérica, con foco en 5G, fibra y sostenibilidad.

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