El 27 de agosto de 2026, las acciones del Banco Santander (SAN) se han inaugurado en el IBEX 35 con un precio de 12.73 euros por unidad, destacándose un volumen de negociación de 387,383 acciones. Esta cifra representa una leve variación del 0.13% en relación con el cierre del día anterior, lo que refleja una ligera estabilidad en el valor del banco en el mercado español.

En los últimos 10 días, comenzó con un avance, encadenó cuatro caídas, rebotó dos jornadas, tuvo un tropiezo y cerró con dos alzas; en conjunto, volatilidad y equilibrio entre bajas y subidas, con recuperación al final.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Banco Santander durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Banco Santander ha sido del 19.30%, un valor considerablemente menor que la volatilidad anual del 29.80%. Esto indica que el comportamiento del banco en este período es mucho más estable en comparación con el año anterior, sugiriendo una menor variación en sus precios y una tendencia más estable en el corto plazo.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,91 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes y servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final, después de deducir todos sus gastos, es de 12.57B, que se destina a un fondo de inversión.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es un grupo financiero español que cotiza en el Ibex 35 (ticker: SAN), con sede social en Santander (Cantabria) y centro corporativo en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a servicios bancarios y financieros, ofreciendo cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, inversión, seguros y soluciones de pagos a particulares y empresas.

Su línea de negocio principal es la banca minorista y comercial, complementada por banca corporativa y de inversión (SCIB), pagos (PagoNxt), gestión de patrimonios y banca digital (Openbank). Fundado en 1857, opera sobre todo en Europa y América, cuenta con más de 200.000 empleados y alrededor de 160 millones de clientes y forma parte también del Euro Stoxx 50.

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