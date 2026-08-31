En la apertura de mercados de este lunes, 31 de agosto de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en el IBEX 35 se negocian a 27,11 euros y registran un volumen de 186347 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 1,92% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Repsol alternó al inicio, encadenó cinco caídas seguidas y cerró con dos alzas; el saldo neto es negativo pese al repunte final y sin jornadas planas.

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 26.97%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 31.19%. Al comparar ambas cifras, observamos que la volatilidad semanal (26.97%) es menor que la volatilidad anual (31.19%), lo que indica que el comportamiento de Repsol ha sido mucho más estable en el último año.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 28,14 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.76B, lo que refleja el fondo de inversión disponible.

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La historia de Repsol

Repsol es una compañía energética integrada con sede en Madrid (Campus Repsol) y miembro del Ibex 35. Se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos, al refino y a la química y a la generación y comercialización de electricidad y gas, con presencia internacional.

Produce combustibles (gasolina, diésel, GLP), lubricantes, petroquímicos, asfaltos y energía eléctrica y opera una amplia red de estaciones de servicio. Sus líneas de negocio son Upstream, Industrial y Cliente, además de Renovables/Generación baja en carbono; datos de interés: compromiso de cero emisiones netas en 2050 y ticker REP en BME.

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