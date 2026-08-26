La cotización de las activos del banco Banco Santander (SAN) en la apertura de mercados en España este miércoles, 26 de agosto de 2026 es de 12,7 euros y documentan un total de 588.961 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,94%.

En los últimos 10 días, Banco Santander acumuló seis jornadas a la baja y cuatro al alza; destacó una racha de cuatro descensos seguidos a mitad del periodo, luego dos avances, un tropiezo y cierre en subida, dejando un sesgo bajista global.

La variación del Banco Santander durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Banco Santander ha sido del 21.99%, una cifra que es inferior al 29.85% de su volatilidad anual. Esto indica que el comportamiento de la entidad en este periodo reciente ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, sugiriendo que ha experimentado menos variaciones en su desempeño financiero en el corto plazo.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,91 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes y servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final, después de deducir todos sus gastos, es de 12.57B, que se destina a un fondo de inversión.

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La historia de Banco Santander

Banco Santander es un grupo financiero español que cotiza en el Ibex 35 (ticker: SAN), con sede social en Santander (Cantabria) y centro corporativo en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a servicios bancarios y financieros, ofreciendo cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, inversión, seguros y soluciones de pagos a particulares y empresas.

Su línea de negocio principal es la banca minorista y comercial, complementada por banca corporativa y de inversión (SCIB), pagos (PagoNxt), gestión de patrimonios y banca digital (Openbank). Fundado en 1857, opera sobre todo en Europa y América, cuenta con más de 200.000 empleados y alrededor de 160 millones de clientes y forma parte también del Euro Stoxx 50.

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