En la apertura de mercados de este lunes, 31 de agosto de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 13,17 euros y registran un volumen de 45404 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,15% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, la acción inició con dos caídas, siguió con tres avances, luego retrocedió, se mantuvo estable, volvió a caer y cerró con dos subidas, dejando un balance ligeramente alcista pese a la volatilidad.

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se sitúa en 15.14%, mientras que su volatilidad anual es de 24.50%. Dado que 15.14% es menor que 24.50%, se puede concluir que el comportamiento de CaixaBank en la última semana es mucho más estable en comparación con su comportamiento anual, lo que sugiere menos variaciones recientes en su rendimiento.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,3 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final, después de deducir todos los gastos, es de 5.79B, que se destina a un fondo de inversión.

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La historia de CaixaBank

CaixaBank es una entidad financiera española del Ibex 35 con sede social en Valencia y centros corporativos en Barcelona y Madrid. Se dedica a la banca universal, atendiendo a particulares, empresas e instituciones.

No produce bienes físicos; comercializa productos y servicios financieros (cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, seguros, gestión de activos y pagos). Sus líneas de negocio abarcan Banca Retail, Empresas y CIB, Seguros, Gestión de Activos y pagos; tras su fusión con Bankia en 2021 es uno de los mayores bancos por activos en España y destaca por su amplia red y liderazgo digital.

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