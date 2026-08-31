En la apertura de mercados de este lunes, 31 de agosto de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB) en el IBEX 35 se negocian a 3,63 euros y registran un volumen de 360398 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,08% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, la acción encadenó dos caídas, tres avances, tres retrocesos y un rebote final de dos sesiones, cerrando prácticamente sin cambios. El patrón refleja volatilidad por rachas y ausencia de una tendencia clara a corto plazo.

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Banco de Sabadell se ha situado en un 12.69%, lo cual es significativamente menor que su volatilidad anual del 27.20%. Esto indica que, a corto plazo, el comportamiento del banco es mucho más estable en comparación con las variaciones experimentadas a lo largo del último año.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,71 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que indica la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras descontar todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.83B, que representa el fondo de inversión disponible para la empresa.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es un grupo financiero español con sede social en Alicante y centro corporativo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Se dedica a la banca minorista y de empresas, ofreciendo productos como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos de inversión y seguros a través de su red de oficinas y canales digitales.

Su línea de negocio principal es la financiación y gestión de servicios financieros para particulares, pymes y grandes corporaciones y cotiza en el Ibex 35 (ticker: SAB). Fundado en 1881 en Sabadell, destaca por su especialización en pymes y por su presencia internacional a través de TSB en el Reino Unido.

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